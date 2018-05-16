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Что ещё вы не знаете о воде
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Что ещё вы не знаете о воде 

Рамблер 4 часа назад
Вода встречается повсеместно: пресная и солёная, в естественных водоёмах и протекающая по трубам, в виде осадков и ледников. Без воды наш мир существовать не может. Кажется, что свойства воды исследованы досконально, но на самом деле есть факты, которые вам наверняка неизвестны. Например:
1. Горячая вода замерзает быстрее, чем холодная.
2. При -120 градусах вода становится тягучей и вязкой.
3. Самая дорогая вода продаётся в Лос-Анджелесе. Литровая бутылка, украшенная стразами, стоит 90 долларов.
4. Исследования показывают, что самая чистая вода находится в Финляндии.
5. 1 миллиард человек вообще не имеет доступа к чистой воде.
6. «Чёрная вода» заполняет озеро в Алжире. Эта жидкость ядовита для живых организмов, но ею можно писать.
7. Из-за воды постоянно ведутся войны. Только за последние 50 лет в мире произошёл 21 военный конфликт из-за доступа к воде.
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