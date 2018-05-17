Турист стал игрушкой для леопарда

Посетитель национального парка Дельта Окаванго, который находится на севере Ботсваны, познакомился с леопардом ближе, чем планировал изначально. Мужчина приехал в парк на сафари-джипе и остановился, чтобы полюбоваться видами и поизучать животных. Поблизости оказался молодой леопард, который захотел пообщаться с пришельцем. Заинтересованный хищник подошёл к машине и начал изучать ногу водителя. Мужчина сидел спокойно и не двигался. Любопытное животное обнюхало ботинок, а потом попыталось прокусить его, оставив на ноге небольшую царапину. Спустя несколько секунд мужчина завёл автомобиль. Резкий звук мотора напугал леопарда, он отпрыгнул, отбежал на несколько метров и расположился под ближайшими кустами. Позднее турист пояснил, что опасный хищник его не испугал. Как выяснилось, местный гид сообщил ему, что огромная кошка уже сыта. Подтверждением тому была растерзанная туша импалы, которую турист увидел чуть ранее. Он также рассказал, что гид приказал ему не совершать движений, поэтому мужчина и оставался неподвижным. Любитель дикой природы добавил, что ему не было страшно, потому что леопард оказался «большой домашней кошкой».