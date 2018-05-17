Правда о перенаселении Земли, которую скрывают

О проблеме перенаселения Земли говорят уже не первый год. Но действительно ли увеличение числа жителей так опасно для планеты? Учёные говорят о том, что перенаселение приведёт к следующим последствиям:

· на Земле перестанет хватать пространства;

· обострится проблема нехватки ресурсов;

· понадобится заметно увеличивать объёмы продовольствия;

· ускорится глобальное потепление.

При этом многие исследователи игнорируют тот факт, что рождаемость снижается. За последние 60 лет в самых густонаселённых странах не происходило резких скачков рождаемости, а в Китае и Индии, самых густонаселённых странах, рождаемости и вовсе снижается. С конца шестидесятых годов в большинстве промышленно развитых стран число родившихся постепенно снижается. Ряд исследователей обращает внимание на высокую рождаемости в Африке, где у одной женщины в среднем появляется 7 малышей. Но не стоит сбрасывать со счетов высокую смертность в африканских странах, из-за которой из 7 рождённых до подросткового возраста доживает 5, а до взрослого — 2. Так что стоит ли бить тревогу из-за перенаселённости или эта проблема надумана?