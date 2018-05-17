Секреты Большого Красного Пятна на Юпитере

Только представьте: буря, превышающая по размеру всю нашу планету бушует в атмосфере Юпитера. Вероятно, все это звучит как сюжет научно-фантастического фильма, однако на самом деле такое явление действительно существует. Ученые дали ему название Большое Красное Пятно и, по их предположениям, оно крутится вокруг облачных масс с середины 17 века. Впервые пятно начали наблюдать с 1830 года, применяя для этого телескопы. Уже позже к исследованиям подключились и космические корабли: корабль "Юнона" приблизился к этой области на планете, и сделал несколько фотоснимков. Эти изображения позволили ученым посмотреть по-новому на один из самых старых известных штормов.

Что такое Большое Красное Пятно? По своей технической сути, Большое Красное Пятно является антициклонической бурей, которая лежит в зоне высокого давления в облаках Юпитера. Пятно вращается строго по часовой стрелке и для того, чтобы совершить полное путешествие по планете, ему необходимо около 6 земных суток. Облака, которые входят в структуру пятна, выходят за километры над окружающими облачными колодами, а струйные потоки помогают пятну сохранять то же положение относительно широты, что и во время циркуляции.

Пятно назвали красным не просто так: оно действительно имеет красный цвет, однако из-за химических реакций облаков и атмосферы его можно назвать розовато-оранжевым. Стоит отметить, что в атмосферу Юпитера входят смеси молекулярного водорода, гелия, воды, сероводорода, аммиака и метана. Эти же вещества находятся и в облаках Большого Пятна. Ученые пока не могут определить, почему же цвет Пятна имеет свойство меняться с течением времени. По предположениям, все дело в солнечной радиации, которая заставляет химические вещества в Пятне то затемняться, то осветляться.

Исследования Большого Красного Пятна В 17 веке астрономы впервые решили исследовать своими телескопами Юпитер. Тогда и было замечено красноватое пятно, которое до сих пор присутствует в атмосфере, спустя 300 лет.

Еще с древности наблюдатели изучали гигантскую планету. Однако только полеты на космических кораблях позволили ученым наметить движение пятна и понять истинное его явление. Впервые пятно было сфотографировано космическим кораблем Voyager в 1979 году.

Форма пятна будет изменяться Благодаря исследованиям ученые смогли узнать о ротации пятна, о том, как оно движется в атмосфере и как эволюционирует. По прогнозам астрофизиков, форма его будет еще меняться, пока не достигнет идеального круга. На это потребуется около 20 лет. Стоит отметить, что все изменения размеров действительно значимые. Лишь когда запустили "Вояджер", размер пятна приравнивали к двум Землям. Сейчас оно составляет 1,3 Земли и постепенно уменьшается.

Самый большой шторм был сфотографирован благодаря космическому кораблю "Юнона" Изображение появилось только в 2017 году и имело высокое разрешение. Благодаря снимку удалось выявить детали в облаках, циркулирующих вокруг в гигантском антициклоне. Также корабль смог измерить температуру недалеко от Пятна и его глубину.

Отметим, что "Юнона" была запущена в 2015 году и лишь к 2016 начала вращаться вокруг Юпитера. Космический аппарат пролетел низко к планете, достигнув 3400 километров над облаками. Благодаря такой высоте астронавты смогли зафиксировать ранее неизвестные детали о Большом Красном Пятне. ​Оказалось, что пятно находится на глубине 300 километров, что является большим показателем: ни одна из глубин океана на Земле не достигает этой цифры.

Ураганы на Юпитере Любопытно то, что "корни" пятна имеют более высокую температуру внизу, чем на вершине. Благодаря теплу питаются сильные ветра, скорость которых достигает 430 километров в час. Однако уже над облаками температура снова поднимается и сейчас ученые намерены узнать, почему это происходит. Ясно только одно: Большое Красное Пятно можно считать причиной ураганов на Юпитере.