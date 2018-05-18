Как найти клад и обогатиться

Любители пляжного отдыха с удовольствием проводят время на тёплом песке, расслабляясь порою чрезмерно. Из-за беспечности и невнимательности они нередко теряют кольца, серьги, цепочки, которые потом отыскивают искатели с металлодетекторами. И каждый наверняка надеется найти настоящий клад, который будет стоит миллионы. Но действительно ценные сокровища редко находят при целенаправленных поисках, куда чаще они попадают в руки случайно.

1. В 2006 году американский ценитель антиквариата Майкл Спаркс на блошином рынке приобрёл репринт Декларации независимости всего за 2,5 доллара. Поизучав документ, Спаркс пришёл к выводу, что это вовсе не репринт, а оригинал Декларации. Это подтвердили и специалисты. Через год на аукционе Спаркс продал документ за 477 650 долларов.

2. В конце девяностых годов рабочий завода в штате Индиана купил подержанную мебель за 30 долларов. Бонусом к покупке шла старая картина, с которой прежний владелец устал вытирать пыль. Рабочему картина пришлась кстати: она закрыла дыру на стене. Как-то, играя в настольную игру, мужчина увидел на одной из карт свою картину. Исследования показали, что закрывавшее прореху полотно — творение американского натуралиста Мартина Джонсона Хеда. В конце девяностых рабочий продал картину Музею изящных искусств Хьюстона за 1 200 000 долларов.

3. В 1992 году британский фермер, возвращаясь с работы, потерял молоток. Мужчина попросил помочь в поисках друга, у которого был металлодетектор. В месте, где детектор сработал, мужчины попытались найти молоток, но обнаружили Хоксненский клад из 14 000 золотых, серебряных и бронзовых римских момент времён распада империи. Это был самый крупный клад, когда-либо обнаруженный на территории Великобритании. Эксперты оценили его стоимость в 3 000 000 фунтов.