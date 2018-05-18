Что вы купите по ценам СССР

Вопрос о том, насколько легка была жизнь во времена Советского Союза, вызывает ожесточённые дискуссии. Качество и доступность продуктов, цены на товары и услуги, отдых — с этим было проще тогда или сейчас? Давайте возьмём цены на продукты, которые были в СССР в 1980-1990 годах, и пересчитаем их на сегодняшние. Итак, на что могла рассчитывать медицинская сестра, которая 30-40 лет назад получала 100 рублей, а сегодня — около 12 000 рублей?

1. В пересчёте на сегодняшний день «советская» гречка стоила бы 62 рубля за килограмм, сахар — 108 рублей за килограмм, а банка растворимого кофе — 723 рубля.

2. Молоко в пакете — 43 рубля, кефир — 36 рублей, сливочное масло — 300 рублей за килограмм.

3. Говядина — 240 рублей за килограмм, свинина — 2552 рубля за килограмм, баранина — 216 рублей за килограмм, курица — 210 рублей за килограмм, осетрина мороженая — 840 рублей, горбуша горячего копчения — 360 рублей за килограмм.

4. Картофель — 14 рублей за килограмм, капуста — 9 рублей за килограмм, свёкла — 10 рублей за килограмм, яблоки — 96 рублей за килограмм, мандарины — 192 рублей за килограмм, бананы — 240 рублей за килограмм.

5. Красная икра — 456 рублей за банку в 140 граммов, чёрная икра — 690 рублей за банку в 112 граммов, колбаса варёная — 264 рубля за килограмм, колбаса сырокопчёная — 554 рубля за килограмм.

6. Цены на дорогие и не всем доступные товары были бы такими: автомобиль ВАЗ-2108 — 1 008 403 рубля, телевизор «Рубин» — 78 023 рубля, холодильник ЗИЛ — 36 350 рублей, электрическая швейная машинка — 8 042 рубля.

7. Проезд на автобусе обошёлся бы в 3,60 рубля, на троллейбусе — в 4,8 рубля.