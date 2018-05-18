В Техасе нашли странное «инопланетное» существо

Интересное видео появилась на уфологическом YouTube-канале «Disclose Screen». В Техасе мужчине удалось запечатлеть на камеру загадочное существо.

По словам американца, он просто гулял по лесу, когда заметил предмет, похожий на кусок металла. Но прикоснувшись к нему, мужчина сразу понял, что это нечто живое. От прикосновения странное существо выпустило из себя несколько десятков тонких и непрерывно извивающихся отростков.

Обескураженный автор находки, никогда ранее не видевший ничего подобного, заснял разволновавшееся существо на камеру своего смартфона, а затем предпочел поскорее удалиться подальше от этого места.

Что нашел в лесу житель Техаса, пока так и остается загадкой. Ученые не дают никаких объяснений и не могут идентифицировать странный объект с каким-либо земным животным или растением.

Пользователи же, просмотревшие запись, как обычно, высказывают всевозможные предположения. Кто-то всерьез считает, что американцу удалось поймать в объектив настоящий кокон инопланетян, другие предполагают, что это мутировавший гриб, а третьи склонны думать, что странное существо на самом деле является простым коконом бабочки.