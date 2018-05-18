Ещё
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Техасе нашли странное «инопланетное» существо 

Рамблер 4 часа назад
Интересное видео появилась на уфологическом YouTube-канале «Disclose Screen». В Техасе мужчине удалось запечатлеть на камеру загадочное существо.
По словам американца, он просто гулял по лесу, когда заметил предмет, похожий на кусок металла. Но прикоснувшись к нему, мужчина сразу понял, что это нечто живое. От прикосновения странное существо выпустило из себя несколько десятков тонких и непрерывно извивающихся отростков.
Обескураженный автор находки, никогда ранее не видевший ничего подобного, заснял разволновавшееся существо на камеру своего смартфона, а затем предпочел поскорее удалиться подальше от этого места.
Что нашел в лесу житель Техаса, пока так и остается загадкой. Ученые не дают никаких объяснений и не могут идентифицировать странный объект с каким-либо земным животным или растением.
Пользователи же, просмотревшие запись, как обычно, высказывают всевозможные предположения. Кто-то всерьез считает, что американцу удалось поймать в объектив настоящий кокон инопланетян, другие предполагают, что это мутировавший гриб, а третьи склонны думать, что странное существо на самом деле является простым коконом бабочки.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровь и нищета: вот так нас представляют на Западе155
Кто организовал ельцинский путч9
На Марсе обнаружили «мобильный телефон»12
Измены и сифилис: как жили жены гангстеров14
Какой была интимная жизнь наших предков7
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
19:45
На Марсе обнаружили «мобильный телефон»
Вещи
03:24
Необъяснимая иллюзия шокировала пользователей Сети
Безумный мир
13:56
Сюда вы захотите помчаться немедленно
Места
11:29
Испанцы сделали дрон из пиццы
Вещи
04:24
Что вы купите по ценам СССР
Безумный мир
00:52
НЛО распался на две части в небе над Англией
Безумный мир
10:19
Детские вопросы, которые ставят учёных в тупик
Безумный мир
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение