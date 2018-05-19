Фермер надел бюстгалтер на корову, чтобы ее спасти

В Сети появились фотографии, опубликованные заботливым фермером.

Чтобы спасти животное от мастита, Грэм Бернетт одолжил у своей супруги лифчик, который надел на корову, которую очень беспокоили ее больные соски.

Все дело в том, что корова недавно обзавелась теленком. Он предпочитал пить молоко только из двух передних сосков и игнорировал остальные. Молоко начало скапливаться и соски начали беспокоить корову.

@vaderbogger

Подпускать животное к себе отказывалось всех, кроме теленка. Так что надетый лифчик спас зверя от болезни — теленок переключился на другие соски, и корова перестала страдать.

Успех!

— прокомментировал свой метод спасения животного Грэм Бернетт.