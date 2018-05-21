Самые невероятные космические феномены

Космос полон удивительных загадок. Большая часть из них ставит в тупик даже ученых NASA : мы расскажем о таких объектах, по сравнению с которыми даже черные дыры кажутся совершенно обычным явлением.

Притом, совсем не обязательно погружаться в глубины бескрайнего космоса. И в нашей галактике есть невероятные планеты — на одних идут вечные дожди из камней, другие и вовсе полностью покрыты кислотой.

Но больше всего ученых поражает реальное существование падающих звезд. Астрофизики зовут их гиперскоростными — эти гиганты, масса которых намного превышает солнечную, несутся сквозь космос со скоростью в миллион километров в час!

Да и вообще, космос выглядит совсем не так, как вы думаете. Посмотрите, что происходит там на самом деле.