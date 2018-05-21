Рассекречены закрытые разработки NASA

Современные технологии не могут не поражать даже нас. А теперь представьте, какими могут быть перспективные разработки, которые пока ещё держатся в секрете! Один из флагманов секретных инноваций — американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известное как NASA . Оно не только занимается исследованиями космоса, но и придумывает роботов и уникальные машины. Приоткроем завесу и узнаем, чем удивит НАСА в ближайшее время.

1. Робот «Валькирия». Он создан для работы во время техногенных катастроф и стихийных бедствий. От прекрасно перемещается по неровной поверхности и имеет два манипулятора, которые очень похожи на руки человека.

2. Крошечный космический корабль SrarChip. Чтобы добраться до ближайшей к Солнечной системе звезды, Проксиме Центавра, при нынешнем уровне развития технологий нужно 18 000 лет. Космический корабль SrarChip предполагается разогнать до 1/5 скорости света с помощью лазера. При такой скорости корабль долетит до Проксимы Центавра за невероятные 20 лет!

3. Самолёт SBiDir-FW. Для полётов на сверх— и гиперзвуковых скоростях элементы самолёта должны располагаться в задней части и быть очень маленькими. Разработанное специалистами НАСА воздушное судно сможет прямо в полёте поворачиваться на 90 градусов, чтобы быстро переходить из режима дозвукового полёта в режим сверхзвукового и обратно.