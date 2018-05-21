Юный блогер погладил сотни собак и стал знаменит

В США набирает популярность микроблог в Твиттере 9-летнего мальчика по имени Гидеон Кидд. Страничка называется I’ve Pet That Dog, что переводится как «Я погладил эту собаку». В нем Гидеон регулярно публикует фотографии себя с разными собаками и обстоятельно их подписывает, указывая кличку собаки, ее возраст и породу.

Недавно Гидеон установил свой личный рекорд — он погладил 300 собак.

«Юбилейной» стала Клементина: «Я погладил Клементину — 10-недельного щенка породы кокер-спаниель. Ее мать не давала молоко, поэтому ее воспитывала собака породы ши-тцу, которая тоже недавно родила. Клементина ласковая и игривая. Она любит играть в перетягивание каната. Она стала 300-й собакой, которую я погладил!»

Petstory

Так, Кидд зафиксировал и поделился со своими читателями всеми своими знакомствами с собаками с тех пор, как он начал вести свой микроблог. В частности, он нередко выставляет фото с собаками из приюта, которые ждут, когда за ними придут новые хозяева. Сейчас на мальчика подписаны более 50 тысяч человек, и это хорошая возможность помочь приютам найти новых хозяев своим подопечным.