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Звезды облетели мир и уверовали в плоскую Землю
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Звезды облетели мир и уверовали в плоскую Землю 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Пара из реалити-шоу «Пляж» (Geordie Shore) Сэм Гоуленд (Sam Gowland) и Хлоя Ферри (Chloe Ferry) признались, что после полета в Австралию стали адептами теории плоской Земли. Их слова приводит таблоид Daily Star.
«Даже когда вы отправляетесь в Австралию, вы летите прямо. Если бы мир был круглым, тогда во время полета в Австралию вам пришлось бы идти под углом вниз. Но это не так», — заключил 21-летний Гоуленд.
По его мнению, если бы Земля имела форму сферы, для того, чтобы вернуться из Австралии обратно в Британию, самолету достаточно было бы продолжить путь через Таиланд, однако воздушные судна разворачиваются и летят обратно.
Ферри добавила, что ученые постоянно лгут людям об окружающем мире. «Я думаю, что ученые лгут. Мир не круглый. Они врут нам о множестве вещей. Это не имеет смысла. На Nissan работают люди, которые это осознают… извините, я имею в виду NASA», — оплошала участница реалити.
Девушка также потребовала от ученых раскрыть правду о Бермудском треугольнике.
Сторонники теории плоской Земли полагают, что NASA обманывает жителей планеты о ее форме. Современной науке якобы выгодно поддерживать веру в круглую планету, потому что на космическую отрасль выделяются миллиарды, полагают «плоскоземельщики».
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