Стыдно ошибиться: тест на ударения

Наш «великий и могучий» русский язык крайне непрост. Например, правильно поставить ударения в некоторых словах — задача весьма сложная. Ведь оно может падать на любой слог и даже переходить на другую часть слова. И даже если в школе вы были отличником и никогда не ошибаетесь в правильном написании слов, уверены ли вы, что и произносите их тоже верно?

Попробуйте пройти этот тест. Предупреждаем, велика вероятность того, что не во всех словах вы поставите ударение верно. Ну а если вам удастся не допустить ни одной ошибки… Что ж, тогда мы снимем перед вами шляпу и подтвердим, что ваша грамотность на высшем уровне!