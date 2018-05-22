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Рыси наорали друг на друга, как феминистки
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Рыси наорали друг на друга, как феминистки 

Рамблер 5 часов назад
Канадский пользователь Интернета выложил в Сеть ролик с участием двух рысей. Дикие кошки устроили громкое шоу, насмешившее комментаторов. Животные встретились на лесной дороге в провинции Онтарио и решили выяснить отношения. Свидетелем этой разборки и стал мужчина. Рыси — уникальные представители кошачьих, это самые северные дикие кошки, которые могут жить даже за Полярным кругом. От остальных соплеменников они отличаются характерными кисточками на ушах. На кадрах видно, что хищники стоят друг против друга и истошно вопят. Периодически кошки пытаются столкнуться лбами, очевидно, угрожая друг другу. Несмотря на приступ агрессии у обоих, вопли не перешли в схватку. По свидетельству автора ролика, противостояние ничем не закончилось, однако само представление было забавным. Комментировавшие ролик высказали различные версии того, чем вызвана разборка. Среди комментариев встречаются и комические. Например, кто-то высказал мысль, что вопли рысей напоминают выкрики феминисток, устроивших протестную акцию во время инаугурации президента США Трампа. А вот другие отмечают, что ролик особенно близок тем, у кого есть родные браться и сёстры.
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