Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса?

В случае эпидемии, превращающей людей в ходячих мертвецов, американские исследователи рекомендуют как можно быстрее уезжать как можно дальше — туда, где на многие километры нет ни магазинов, ни жилья, ни людей.

Персонажи фильмов частенько находят укрытие в больших торговых центрах. На первый взгляд эти места, действительно, могут выручить в трудную минуту; в супермаркете хранится достаточно консервов, чтобы пережить долгую осаду зомби, есть запас воды, в аптеках — медикаменты, в магазинах одежды — теплые вещи, а из того, что найдется в магазинах бытовой техники и стройматериалов, можно сделать оружие. Но ученые считают, что лучше все-таки держаться подальше от центров цивилизации. В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы.

Авторы работы объясняют, что инфекция «зомбизма» распространяется быстрее всего в густонаселенных местах. Если первый зомби укусит человека в Нью-Йорке, дальше события будут развиваться стремительно, число живых мертвецов будет расти в геометрической прогрессии, но когда волна дойдет до сельской местности, распространение инфекции замедлится. Если вовремя уехать туда, где людей совсем мало (для американцев исследователи предлагают северную часть Скалистых гор), шансов встретить зомби будет очень немного.

Для создания модели ученые использовали современные методы, которые применяются в эпидемиологии при моделировании вспышек реальных инфекций, таких, как лихорадка Эбола; начали с описания популяции людей и связей между ними, затем создали модель с системой управления доступа одних элементов к другим, и наконец перешли к модели, в которой учитывалось все население США (300 млн человек, за вычетов жителей островных территорий и Аляски). Каждый элемент модели мог принимать одно из четырех значение: человек, зомби, мертвый зомби и инфицированный человек. Взаимодействия между элементами могли заканчиваться смертью человека, смертью зомби или переходом человека в группу инфицированных.

Для создания модели ученые использовали современные методы, которые применяются в эпидемиологии при моделировании вспышек реальных инфекций, таких, как лихорадка Эбола; начали с описания популяции людей и связей между ними, затем создали модель с системой управления доступа одних элементов к другим, и наконец перешли к модели, в которой учитывалось все население США (300 млн человек, за вычетов жителей островных территорий и Аляски). Каждый элемент модели мог принимать одно из четырех значение: человек, зомби, мертвый зомби и инфицированный человек. Взаимодействия между элементами могли заканчиваться смертью человека, смертью зомби или переходом человека в группу инфицированных.

Но даже в самых удаленных местах опасность заразиться все-таки не нулевая. «При „реалистичных параметрах мы обречены“, — с сожалением рассказывают авторы работы. Несколько более оптимистичную оценку дали недавно бразильские ученые, тоже моделировавшие зомби-апокалипсис; согласно их расчетам, довольно высокий шанс победить живых мертвецов есть у людей, которые организуют движение Сопротивления, вооружатся и будут сами защищать себя, а также у сообществ, которых защищает большая и сильная армия.

Зачем вообще ученые занимаются такими несерьезными вещами, как симуляции зомби-эпидемий?

Ну, во-первых, это весело и позволяет отработать навыки моделирования больших и маленьких процессов. Рассказы о таких исследованиях звучат легкомысленно, но математика в них используется сложная.

Во-вторых, моделирование вспышек зомбизма мало чем отличается от моделирования эпидемий невымышленных инфекционных болезней, которыми занимаются врачи-эпидемиологи и чиновники от медицины; такие модели очень важны для правильного распределения ресурсов и запасов на случай эпидемии, организации логистики, транспорта и других вещей, способных в случае опасности спасти тысячи жизней.