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Девушке предрекли смерть из-за зловещей птицы
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Девушке предрекли смерть из-за зловещей птицы 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: кадр
Во время прогулки по Саксонскому птичьему заповеднику молодой девушке на голову опустился крупный черный какаду, которого в сети приняли за героя произведения Эдгара Алана По и нарекли предвестником смерти. Фото и видео выложил в Twitter бойфренд девушки.
Поначалу его подписчики не поверили в подлинность снимка и обвинили его в фотошопе. Но позже автор фото разместил ролик, на котором видно, что птица реальна.
Пернатый напугал пользователей. «Это самая жуткая птица из когда либо увиденных мною», — признается микроблогер с ником Brother Dubb. «Это самая готическая вещь, которую я когда-либо видел. 11/10», — оценил видео @CTZNCorinthian. Птицу назвали «ангелом смерти» и посоветовали девушке смириться со своей судьбой.
В комментариях к посту, который стал вирусным (фотографией поделились 13 тысяч человек, а видео набрало больше 270 тысяч просмотров), пользователи пустились в предположения, почему попугай выбрал в качестве места посадки именно голову девушки. «Потому что она похожа на окуня», — шутит один из юзеров, намекая на ее круглые очки.
В какой-то момент в адрес девушки посыпались оскорбления. Ее называли «уродливее этого попугая», но доброжелатели постарались сбить градус негатива и забросали девушку комплиментами.
Героине ролика не стоит верить смертельным предсказаниям, пишет Mashable. Скорее всего, какаду сел ей на голову, потому что решил поздороваться.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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