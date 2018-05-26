Тест: существует ли боязнь пупков и облаков?

Если здоровому человеку попытаться объяснить, что именно испытывает тот, кто страдает, допустим, клаустрофобией, он просто-напросто не поймет. И если боязнь замкнутых пространств кажется хотя бы логичной, то, например, страх имен или длинных слов можно посчитать глупым и даже надуманным.

Тем не менее на сегодняшний день зафиксировано более 400 различных фобий. Если ознакомиться со списком страхов, можно подумать, что человека может напугать что угодно. Частично это, вероятно, так и есть! Поскольку фобии порождают чувство страха в таких ситуациях, которые, казалось бы, не должны его вызывать, считается, что фобии — иррациональны. Однако специалисты уверяют, что у любого, даже "необъяснимого", страха есть причины.

Итак, попробуйте отгадать, какие фобии действительно существует, а какие — мы выдумали.