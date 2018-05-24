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Слепой экстремал не смог утонуть в шторм
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Слепой экстремал не смог утонуть в шторм 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Facebook Дина Данбара
Дин Данбар — адреналиновый «наркоман» и, определенно, бесстрашный человек. Он выпрыгивает на парашюте из самолетов, на тарзанках — из вертолетов и летает на параплане над горами. И это несмотря на то, что ему уже 49 лет. А еще несмотря на то, что более двадцати лет назад медкомиссия официально признала его слепым.
Сейчас Дин готовится к регате по гребле и намерен провести в море 35 часов. В 2015 году он в одиночку проехал 40 километров во время шторма, который тогда обрушился на Великобританию. В итоге он потерялся во время шторма. Чудом Дину удалось причалить к берегу, но почти сразу он понял, что это вовсе не то место, в которое он планировал попасть.
Facebook Дина Данбара
Зрение оставило Данбара внезапно. Когда ему было девять, он пришел в школу и вдруг не смог увидеть, что написано на доске. Родители отвели его к врачам, и после обследования те вынесли неутешительный вердикт — Дин был признан частично зрячим, что на деле означало, что он почти ослеп. В 1996-м, когда Данбару исполнилось 27, он перестал видеть окончательно.
Но парень решил не отчаиваться — и в итоге два года спустя смело взошел на борт самолета, чтобы прыгнуть с парашютом.
«В тот момент, когда мои ноги коснулись земли, я понял, что я адреналиновый наркоман», — признается он.
Facebook Дина Данбара
Следом он решил полетать на параплане. Только одна из десяти компаний, в которые он позвонил, согласилась предоставить ему эту возможность.
На сегодняшний день Дин Данбар принял более ста вызовов по всему миру. В 2011 году он был первым слепым человеком, который плавал в заливе Корриврекан, где находился третий по величине водоворот в мире.
Facebook Дина Данбара
Дин надеется своим примером вдохновить на свершения других людей с ограниченными возможностями.
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