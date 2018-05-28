Роботы будущего: кто заменит вас через 10 лет

Вот они, роботы будущего. Кто заменит вас через 10 летЛет 20 назад все мечтали: «Вкалывают роботы — счастлив человек». Но тогда, говоря объективно, устройства вроде Электроника из популярного фильма казались совершенной фантастикой.

Чего уже достигла робототехника и какие необычных роботов уже изобрели?

Что такое робот и откуда появилось это слово

Создать себе искусственную замену люди хотели ещё в древнем мире. Вспомните големов, миф о Пигмалионе, вдохнувшем жизнь в статую Галатею или мифы о Гефесте, который создавал себе слуг.

Мифы стали реальностью, когда арабский учёный Аль-Джазари в XII веке разработал механические фигуры музыкантов, которые играли на бубнах, арфе и флейте.

Изначально роботы должны были заменить человека там, где ему находиться опасно: они могли бы работать в шахтах, под завалами, в агрессивной среде, стать универсальными солдатами, выполнять действия по заданной программе или командам, которые отдаёт человек.

Позднее изобретатели стали перекладывать на роботов тяжелую, скучную и однообразную работу. Кроме того, немало проектов роботов создаётся для развлечений.

Слово «робот» придумали чешский писатель-фантаст Карел Чапек и его брат Йозеф в 1920 году. Собственно, с чешского robota переводится как «подневольный труд», и robot — по сути, тот, кто этим трудом занимается.

Современный робот — это система, которая воспринимает, мыслит, действует и общается. Он может автоматически выполнять определённые операции, механическую работу.

Грань между роботами и автоматическими системами довольно тонкая. Поэтому разработчики роботов делают акцент именно на сложности систем и их «мыслительных» возможностях, степени внедрения технологий искусственного интеллекта.

Впрочем, и программы-боты — это роботы. Они также работают за людей, просто решают другие задачи.

Какой робот в мире самый крутой? Atlas!

Группа инженеров Массачусетского технологического института в 1992 году создала компанию Boston Dynamics. В 2013 году её купила Google , но спустя три года продала Boston Dynamics компании SoftBank — дескать, в ближайшие три года коммерчески успешных роботов ждать не стоит.

SoftBank, которая ранее поглотила разработчика процессоров ARM, в перспективы Boston Dynamics поверила. И компания всё же стала лидером в сфере робототехники, доказав: не всё можно измерить коммерческим успехом.

Atlas движется лучше нас с вами. Он уже научился ходить, бегать по лесу, отжиматься, даже запрыгивать на ступени. И стал первым роботом, который умеет делать сальто назад:

Параллельно с Atlas инженеры работают над роботизированными животными: роботами-собаками Spot, Spot Mini, BigDog и LittleDog, самым быстрым в мире четвероногим роботом Cheetah и др.

Значительную часть роботов создают для DARPA — Управления перспективных исследований Минобороны США.

Но роботы бывают разные. Даже двуногие

Эксперты едины во мнении, что в будущем войны перейдут в новый формат: воевать будут только роботы. Такие разработки уже применяют армии США, Израиля и других стран.

BigDog для DARPA разрабатывается как раз как военный транспортировщик. В Южной Корее работают роботы-часовые, которые охраняют границу с Северной Кореей.

Компания MegaBots — лидер разработки боевых роботов в США. Недавно она показала гигантского боевого робота Eagle Prime. Управляют им два пилота из встроенной кабины. Масса робота — около 12 т, высота — больше 5 м.

Внутри — V-образный восьмицилиндровый мотор мощностью 430 лошадиных сил. Пушка и огромная клешня помогут Eagle Prime победить противников в боях роботов.

Главные соперники США — японцы. Один из самых крутых японских мехов — Kuratas. Да, мехи давно вышли за пределы компьютерных игр:

В России боевые роботы применяются более двух десятилетий. К примеру, в войне в Чечне в 2000 году робот «Вася» находил и обезвреживал радиоактивные вещества.

Роботы-разведчики «Гном» могут обезвреживать мины в толще воды и на дне. В состав комплекса «Уран» входят роботы для разведки и огневой поддержки.

Главная сложность здесь — нарушение фундаментальных законов робототехники: робот не может наносить вред человеку.

И при этом разработчики не гарантируют, что робот отличит солдат противника от мирных жителей, атакующих от сдающихся; поэтому финальную команду, которая может привести к нанесению телесных повреждений или убийству, всё равно отдаёт человек.

Есть роботы с настоящим гражданством, как люди

Роботов, которых сложно отличить от людей, создают по двум причинам: заменить человека, который оказывает определённые услуги (консультант, например) или подарить «половинку», которую можно выбрать и настроить по своему вкусу.

Самый известный пример человекоподобного робота — София. Между прочим, гражданка Саудовской Аравии и вообще первый робот с гражданством.

София наделена искусственным интеллектом, умеет передавать эмоции мимикой и общаться. Помнится, как-то раз она пообещала уничтожить человечество.

Роботы есть даже в России. Например, Федор

В России по заказу МЧС создали антропоморфного робота Фёдора. FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research — финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) изначально должен был помогать спасателям.

Рост Фёдора — 180 см, вес — около 160 кг. Робот распознаёт голосовые команды и работает от мотора мощностью 20 лошадиных сил (13,5 кВт). Управляется он системой на базе Linux, поддерживается и дистанционное управление. Аккумулятора Фёдору хватает примерно на час работы.

Фёдор уже умеет открывать двери, стрелять из пистолета, управляться с дрелью. Недавно его научили водить квадроцикл и автомобиль в автономном режиме.

Появляются роботы в виде животных, проверьте своего кота

Антропоморфные роботы — это здорово, но роботы, созданные по образу и подобию животных, порой куда интереснее. К примеру, стартап Festo создал робота-паука и летучую лисицу, которая напоминает гигантскую роботизированную летучую мышь.

Биомиметические роботы уже засветились на экране. Робота-паука вы могли видеть в «Звёздных войнах»: ноги позволяют ему делать колесо, а передвигаться позволяет толчок последней парой конечностей. Сбивать робота-паука с ног бесполезно — он сразу же поднимается и катится дальше.

Летучая лисица вполне естественно парит. Для крыльев инженеры использовали модифицированный воздухонепроницаемый эластан. Конструкцию облегчили по максимуму, чтобы лисице было проще летать. Кроме того, компания разработала робота-кенгуру и множество других робозверей.

Но некоторые роботы давно в деле, вроде хирургических

Роботы позволяют врачам проводить операции с потрясающей точностью и снижают влияние человеческого фактора — у бездушной механики и электроники рука не дрогнет.

Один из самых популярных медицинских роботов — система da Vinci производства Intuitive Surgical. Она включает два блока: исполнительным устройством является четырёхрукий робот-манипулятор, а второй блок предназначен для хирурга-оператора.

В одной руке робота — видеокамера, две других воспроизводят движения, которые совершает хирург. Ещё одна рука заменяет ассистента. Врач видит оперируемый участок в 3D со значительным увеличением и контролирует движения робота специальными джойстиками.

В России установлено около трех десятков комплексов da Vinci, цена каждого — около 2 млн долларов. Число операций в мире, которые проводятся с применением таких комплексов — более 200 тыс. в год.

Самостоятельно роботам пока оперировать не доверяют. Если что-то пойдёт не так, врач в любой момент должен иметь возможность вмешаться и перехватить управления.

Но с роботами тонкую работу делать проще и быстрее. Пациенты после таких операций быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни.

Естественно, роботы уже покоряют космос…

На МКС работал Робонавт — робот, разработанный NASA совместно с General Motors . Он помогал космонавтам выполнять сложные задания на орбите.

Но когда в 2014 году робота решили снабдить парой ног для перемещения по станции, он вышел из строя. Космонавты не смогли починить Робонавта, и его пришлось списать на землю.

Теперь на орбите ждут российского робота Фёдора. Он способен работать в космосе и в морских глубинах. Фёдор отправится в космос на корабле «Федерация» в 2021 году.

…и ездят по вашей квартире

Конечно, роботы-пылесосы не упомянуть нельзя. Роботам можно доверить поддержание чистоты и порядка. Используя инфракрасные и радиодатчики, они просканируют помещение, обнаружат мусор, составят план помещения и проложат оптимальный маршрут уборки.

А когда батарея на исходе, самостоятельно вернутся на базу для подзарядки, чтобы затем продолжить.

Но знали ли вы о том, что современные роботы-пылесосы могут ещё и дом охранять? Достаточно установить на робот веб-камеру с управлением по интернету. Это позволит вам посмотреть, что происходит дома, где бы вы ни находились.

Кроме того, разработаны роботы для мытья окон, прочистки канализации, стрижки газонов, чистки бассейнов, уборки снега.

А эта забавная штуковина не менее полезна — может принести пиво из холодильника:

Есть даже такие роботы, которых не разглядеть

Нанороботы, или наноботы — самые мелкие представители отрасли. Их разрабатывают, к примеру, для доставки лекарственных веществ непосредственно к заболевшим органам или очагам инфекций.

Кроме того, молекулярные машины могут вести подсчёт молекул в отдельных образцах или отслеживать химические процессы в автомобилях. Разрабатывают и нанороботов, которые смогут помещать сперматозоид в яйцеклетку:

Роботы размером в несколько нанометров примитивны и лишены электроники, но свою функцию выполняют. Правда, пока речь идёт о лабораторных разработках, а не о промышленных образцах.

Выводы: примите власть роботов сейчас, иначе пожалеете

О робототехнике можно говорить вечно. Не сомневаемся, что пока писалась эта статья, в мире появилось несколько новых роботов.

Роботы удобны тем, что им можно доверить скучную, рутинную, тяжелую или тонкую работу. Но кто знает, какие отношения с роботами сложатся у людей в будущем? И лично у вас?

Сегодня они пылесосят ваш дом, завтра будут выполнять вашу работу, а послезавтра выгонят из дома. Хмм.