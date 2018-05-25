Мужчина изобрел протез собачьих яичек и разбогател

Американец Грегг Миллер решил облегчить жизнь кастрированных псов.

Часто гениальные идеи возникают буквально на пустом месте. Так случилось и тут. Однажды Грегг получил в подарок пса. Через некоторое время животное пришлось кастрировать. хозяин заметил, что у крупных пород собак после стерилизации пустой мешок мошонки сильно бросается в глаза. А еще служит постоянным напоминанием хозяевам о хирургическом вмешательстве в природу своего питомца. Некоторым это дается действительно нелегко.

Тогда-то в голову американца и пришла идея создать искусственные яички для кастрированных собак. Для того чтобы воплотить в жизнь этот проект, Миллеру пришлось заложить дом. Мало кто верил в успех этой затеи. А между тем через некоторое время Гресс организовал массовое производство своего весьма странного изобретения.

Сомнительная идея развилась в процветающий бизнес: Миллер продал почти 200 тысяч протезов собачьих яичек (назвал он их Neuticles), окупив вложенные в их производство 500 тысяч долларов более чем в два раза.

Первоначально протезы изготавливались из пластика, но владельцы собак жаловались, что животные издают шум, когда садятся. Миллер поменял материал: теперь имплантанты стали силиконовыми.

Отметим, что подобрать искусственные яички для своего питомца можно по размеру, весу, форме и твердости. Правда, и стоимость протеза зависит от всех этих факторов: за пару яичек придется заплатить от $73 до $549.