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Этих стран скоро не станет
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Этих стран скоро не станет 

Рамблер 10 часов назад
Мир постоянно меняется, но не всегда эти изменения ведут к лучшему. Есть страны, которым по разным причинам грозит исчезновение.
1. Северная Корея. Ещё в начале двадцатого века Корея была японской колонией. После Второй мировой войны территорию страны заняли советские и американские войска, в результате чего образовались Северная и Южная Кореи. Страны конфликтовали, но в итоге остались при своём. Сегодня экономику Северной Кореи сложно отнести к процветающим, но династия Кимов пока удерживает страну. Однако эксперты сходятся во мнении, что недалёк день, когда она падёт. Южная же Корея не оставляет мыслей об объединении государств.
2. Нидерланды. Значительная часть территории страны находится ниже уровня моря, но благодаря развитой экономике здесь строятся дамбы, защищающие города от затопления. Но эти же дамбы ухудшают положение при наводнениях, поскольку не позволяют водам своевременно уходить в море.
3. Гаити. Эта страна пережила массу бедствий, а сегодня население Гаити страдает от нищеты, регулярно устраивая восстания. Природные бедствия преследуют гаитян: в летние месяцы здесь бушуют ураганы, а из-за вырубки лесов происходит эрозия плодородных почв. При этом правительство Гаити не предпринимает действенных мер по защите людей, так что не исключено, что в будущем Гаити станет сателлит Доминиканы.
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