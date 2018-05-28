От чего может погибнуть человечество

Хотя на сегодняшний день вымирание растений является самой большой угрозой для землян, прогрессирующая деградация куда опаснее.

Смерть от удушья — из-за поломки кондиционера

Хотя на сегодняшний день вымирание растений является самой большой угрозой для землян, прогрессирующая деградация куда опаснее.

Смерть от удушья — из-за поломки кондиционера

В число вероятных сценариев гибели всех живых организмов на земле относят поломку "углеродного кондиционера". Стабильность климата на планете поддерживается углеродным циклом — круговоротом углекислого газа. Однако из-за наращивания светимости Солнца горные породы после впитывания углекислого газа снова выпускают его в атмосферу, в меньшем количестве.

По прогнозам ученых, вскоре мы начнем испытывать дефицит CO2 — нам будет не хватать углекислого газа в крови и повысится pH крови. Это обернется для людей потерей сознания, судорогам, снижению умственной способности. Так что задолго до поломки углеродного кондиционера человек не сможет передвигаться по улице без баллона с CO2.

Вторжение другой звезды

Астрономы уверяют, что уже через 1,35 миллиона лет в Солнечную систему вторгнется звезда Глизе 710. Появление такого огромного тела нарушит орбиты комет и астероидов. В они, в свою очередь, начнут мигрировать в сторону Солнца, пролетая возле планет, в числе которых и Земля. Пожалуй, излишним будет говорить о том, что может сделать с нашей планетой поток комет и астероидов. Ядерная война по сравнению с этим бедствием — цветочки.

Гибель от исчерпания ресурсов

Очередной любимый Голливудом и писателями сюжет — исчерпание нефти, газа, угля и урана. В итоге нас ожидает голод, варваризация и гибель всего человечества. Но давайте вспомним: случалось ли такое, что какой-то важный ресурс заканчивался? Таких примеров нам неизвестно.

Парадокс потребления угля, нефти и газа в том, что чем больше мы их потребляем, тем больше способов добычи обнаруживаем. Вспомните: когда выяснилось, что золотые самородки находятся в дефиците, люди начали добывать золото из золотого песка.

Единственный вариант, при котором добыча ископаемого начнет снижаться — это если ресурс станет никому не нужен. По прогнозам такая участь ожидает уголь и нефть. Однако исчерпаются ли эти ресурсы до конца? Ответ — "Нет".

Самая страшная опасность

Самая неприятная из угроз будущего — массовое оглупение. Антропологи утверждают, что по сравнению с кроманьонцами наш объем мозга упал на 10% и будет падать дальше. Все дело в том, что с детства наш мозг растет во время физических нагрузок, создавая связи с другими нейронами.

Первобытному человеку было просто: физических нагрузок было много, как и умственных: нужно было постоянно думать, как прокормить себя и семью. Сейчас мы меньше запоминаем информацию — зачем, когда под рукой есть карты и навигаторы? А в Аризоне уже запустили беспилотное такси. Еще несколько десятков лет и с такими успехами человечество разучится водить.

Может ли это означать что наши потомки, как у Уэллса, станут бессловесными животными? Вряд ли, ведь не смотря на то, что некоторые живут с малым объемом мозга, они могут нормально разговаривать и даже работать. К примеру, французский госслужащий, который является рекордсменом по минимальном объему мозга. Его мозг меньше, чем серое вещество у шимпанзе, однако он успешно доработал до пенсии.

Таким образом, благодаря цивилизации можно жить даже с малым объемом мозга. Достаточно только выполнять роль винтика в большом механизме.

Остальные же варианты проблем легко решаются. Сейчас есть масса проектов по защите Земли от астероидов, а вскоре без перегрева планеты можно будут поднять уровень CO2 в воздухе. Другой вопрос — не будут ли эти проблемы решать люди с мозгом, меньше чем у обезьяны?