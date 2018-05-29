Назвали самую странную планету Солнечной системы

Землю часто называют голубой планетой. Но это небольшое преувеличение, ведь если пристально разглядывать поверхность Земли из космоса, то можно увидеть разноцветные материки. Но в Солнечной системе существует планета, которую можно называть голубой без оговорок. Это Уран, седьмая планета от Солнца. И вот что мы знаем об Уране.

1. Уран — крупная планета, её диаметр чуть больше 51 000 километров.

2. Внутри Урана с лёгкостью поместится 63 земли.

3. Уран — первая планета, которую открыли при помощи телескопа. Это сделал астроном Уильям Гершель в 1781 году.

4. В недрах Урана много льда, зато нет металлического водорода, как у Сатурна.

5. Среди планет Солнечной системы Уран обладает самой холодной атмосферой, минимальная температура здесь -224 градуса Цельсия.

6. На Уране дуют сильные ветры, их скорость может достигать 900 км/ч.

7. Плоскость экватора Урана наклонена к плоскости орбиты под углом 98 градусов, то есть планета вращается будто бы лёжа на боку. Это уникальная особенность, отличающая Уран от соседей по Солнечной системе. Благодаря такому наклону оси сутки на Уране длятся столько же, сколько длится год.

8. У Урана есть кольца, но они менее заметны, чем кольца Сатурна.

9. Планета окружена 27 естественными спутниками.