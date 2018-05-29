Рассказали, почему киты такие огромные

Самые большие животные на нашей планете 0 синие киты. Их длина достигает 30 метров, а масса может превысить 150 тонн. В 1926 году китобои забили самку возле Шетландских островов длинной 33 метра, но взвесить её, увы, не удалось. Вот несколько фактов об этих гигантах.

1. Вес языка синего кита может достигать двух тонн. Примерно столько же весит азиатский слон.

2. Сердце кита весит примерно 600 килограммов.

3. Через цедильный аппарат, состоящий из китового уса, в течение летних месяцев синий кит каждый день употребляет от 3 до 7 тонн криля.

Но почему же на Земле появились такие исполинские животные? Существовала версия, китообразные, которые появились 30-40 миллионов лет назад, разделились на три ветви. В первой оказались небольшие ловкие дельфины, питающиеся рыбой. Во вторую попали косатки, употребляющие рыбу, и киты, чей рацион состоит из планктона. Киты были беззащитны перед хищниками, и единственным способом защиты было увеличение размеров. Однако позже появилась другая теория. Согласно ей, киты всегда были скромных размеров. Но примерно 4,5 миллиона лет назад на планете произошло глобальное морское похолодание, вынудившее китов расти.