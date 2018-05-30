Неопознанный объект приземлился в горах Италии

Удивительный объект удалось поймать в объектив камеры смартфона одному из туристов, проводящих свой отпуск в Италии. Рано утром автор видео вышел подышать свежим горным воздухом на крыльцо гостиницы в городе Больцано, где он остановился. Мужчина и не предполагал, что утренний променад станет настолько запоминающимся.

По словам самого очевидца, он заметил в небе странный объект случайно, любуясь красотой гор вокруг Больцано. Сначала мужчина решил, что это простой самолет, но уже через секунду понял, что это не так и выхватил из кармана смартфон.

На камеру гаджета удалось запечатлеть летающий объект, который не был похож ни на один аппарат земной цивилизации. На видео можно увидеть загадочный объект обтекаемой формы, напоминающей овал, не имеющий ни пропеллеров, ни крыльев.

Странный «самолет» не издает никаких звуков и в какой-то момент просто зависает над землей, а затем начинает снижение и исчезает в горах.

В том, что снятый на камеру объект имеет инопланетное происхождение, оператор не сомневается.