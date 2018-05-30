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В Сети захотели оформить кредит на Дженнифер Лоуренс
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В Сети захотели оформить кредит на Дженнифер Лоуренс 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Красный воробей"
Иногда горячие дискуссии в соцсетях вспыхивают по совершенно неожиданному поводу. На этот раз пользователи Сети всерьез озадачились вопросом, можно ли взять кредит на паспорт русской героини Дженнифер Лоуренс, которую она сыграла в фильме "Красный воробей".
@EnglishRussia1
Дело в том, что в картине есть как минимум один крупный план паспорта героини. Пользователь твиттера заявил, что паспорт очень похож на настоящий, а значит, с его помощью можно легко получить микрозайм, отправив онлайн-заявку с фальшивыми данными и скриншотом документа.
Человек просто смотрит «Красного воробья» в Blu-ray, видит российский паспорт главной героини, которую играет Дженнифер Лоуренс. Отправляет онлайн-заявку на микрозайм, получает одобрение и кредит.
Интересная идея вызвала живой отклик у подписчиков. Одни приняли заявление с восторгом, другие резонно возразили, что на самом деле, такая операция невозможна. Одни указали мелкие ошибки в дизайне паспорта, другие подробно расписали процедуру оформления займа.
Микрозаймы выдают не так. Требуется два документа. Предварительно одобряют. Потом прихолишь, смотрят выписку и на тебя. Расписываешься в договоре. Похоже очень на фейк.
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