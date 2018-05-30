В Сети захотели оформить кредит на Дженнифер Лоуренс

Иногда горячие дискуссии в соцсетях вспыхивают по совершенно неожиданному поводу. На этот раз пользователи Сети всерьез озадачились вопросом, можно ли взять кредит на паспорт русской героини Дженнифер Лоуренс , которую она сыграла в фильме "Красный воробей".

@EnglishRussia1

Дело в том, что в картине есть как минимум один крупный план паспорта героини. Пользователь твиттера заявил, что паспорт очень похож на настоящий, а значит, с его помощью можно легко получить микрозайм, отправив онлайн-заявку с фальшивыми данными и скриншотом документа.

Человек просто смотрит «Красного воробья» в Blu-ray, видит российский паспорт главной героини, которую играет Дженнифер Лоуренс. Отправляет онлайн-заявку на микрозайм, получает одобрение и кредит.

Интересная идея вызвала живой отклик у подписчиков. Одни приняли заявление с восторгом, другие резонно возразили, что на самом деле, такая операция невозможна. Одни указали мелкие ошибки в дизайне паспорта, другие подробно расписали процедуру оформления займа.