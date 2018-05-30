Австралийка по запаху предсказывает смерть

Австралийка считает, что может предсказать смерть

Но несмотря на свое необычное умение, девушка ни разу не спасла чью-то жизнь.

Первый раз австралийка Ари Кала поняла, что обладает паранормальными способностями в 12 лет, когда пришла в гости к своему дяде и почувствовала в его доме необычный запах.

Ари говорит, что это был "сладковатый, гнилой, болезненный запах", который чувствовался повсюду. Девочке пришла в голову мысль, что именно так пахнет смерть, на следующий день ее дядя умер.

Позже она не раз чувствовала этот запах рядом со стариками и больными людьми, и у нее неизменно возникали те же ощущения, что и в доме у дяди.

Ари не думает, что это дар, потому что считает, что ничем не может помочь людям, от которых веет смертью.

"Иногда это кажется мне настоящим бременем. Раньше я хотела что-то изменить, как-то помочь, однако поняла, что не имею на это права", — говорит девушка.

По профессии Ари Кала — психиатр, кроме того, она учит женщин пользоваться бессознательными психическими силами.