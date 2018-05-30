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Что случится с миром к середине века
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Что случится с миром к середине века 

Рамблер 3 часа назад
Могли ли люди, жившие в начале прошлого века, что когда-нибудь появятся телефоны и компьютеры, карты для хранения денег и автомобили на электричестве? Наверняка они не смогли бы поверить, что всего лишь через столетие мир изменится полностью. А чего ожидать нам? Насколько трансформируется реальность к концу или даже к середине нынешнего века?
1. Активно будут появляться новые профессии. Уже сегодня нельзя обойтись без айти-специалистов, а в ближайшие годы будут нужны цифровые лингвисты, дизайнеры виртуальных миров и проектировщики нейроинтерфейсов.
2. Видоизменятся существующие профессии. Инженеры и архитекторы должны будут освоить новые области.
3. Человечеству придётся задуматься о том, что ресурсы планеты ограничены.
4. Медицину отдадут в ведение роботов, а врач-человек будет им помогать. При этом медики будут в большей степени уделять внимание профилактике болезней, а не их лечению.
5. Мегаполисы разрастутся за счёт массового притока мигрантов, однако это будет вести к обнищанию.
6. Из-за роста населения существенно увеличится число автомобилей. Которые всё интенсивнее будут загрязнять воздух.
7. Даже развитые страны начнут испытывать проблемы с пресной водой.
8. Странам, расположенным на побережьях материков, будет грозить затопление из-за повышения уровня Мирового океана.
9. Будут развиваться океанские фермы. Уже сегодня такие сооружения поставляют водоросли и морепродукты.
10. Источником энергии станут термоядерные электростанции.
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