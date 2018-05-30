Что случится с миром к середине века

Могли ли люди, жившие в начале прошлого века, что когда-нибудь появятся телефоны и компьютеры, карты для хранения денег и автомобили на электричестве? Наверняка они не смогли бы поверить, что всего лишь через столетие мир изменится полностью. А чего ожидать нам? Насколько трансформируется реальность к концу или даже к середине нынешнего века?

1. Активно будут появляться новые профессии. Уже сегодня нельзя обойтись без айти-специалистов, а в ближайшие годы будут нужны цифровые лингвисты, дизайнеры виртуальных миров и проектировщики нейроинтерфейсов.

2. Видоизменятся существующие профессии. Инженеры и архитекторы должны будут освоить новые области.

3. Человечеству придётся задуматься о том, что ресурсы планеты ограничены.

4. Медицину отдадут в ведение роботов, а врач-человек будет им помогать. При этом медики будут в большей степени уделять внимание профилактике болезней, а не их лечению.

5. Мегаполисы разрастутся за счёт массового притока мигрантов, однако это будет вести к обнищанию.

6. Из-за роста населения существенно увеличится число автомобилей. Которые всё интенсивнее будут загрязнять воздух.

7. Даже развитые страны начнут испытывать проблемы с пресной водой.

8. Странам, расположенным на побережьях материков, будет грозить затопление из-за повышения уровня Мирового океана.

9. Будут развиваться океанские фермы. Уже сегодня такие сооружения поставляют водоросли и морепродукты.

10. Источником энергии станут термоядерные электростанции.