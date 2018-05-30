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Шотландец достал фотоаппарат и случайно снял НЛО
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Шотландец достал фотоаппарат и случайно снял НЛО 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
В последнее время случаи встреч неосознанных летающих объектов происходят все чаще. Поэтому снимки шотландского фотографа не стали неожиданностью для прессы: мужчина случайно снял в небе нечто, летевшее с большой скоростью.
49-летний Дуги МакДугалл снимал панорамы родного Инвернесса и заметил странный объект лишь после того, как проявил снимки. Аномальное белое пятно не похоже ни на один существующий самолет, зато форма его весьма напоминает НЛО.
dnpmag
Все это можно было бы считать ерундой и газетной уткой, если бы историей МакДугалла не заинтересовались бы в британской разведке. Мужчину вызвали на допрос, после чего конфисковали и фотоаппарат.
dnpmag
Кроме того, в существовании официальной программы по поиску НЛО недавно признались и представители Пентагона. Ведомство тратило на ее поддержку по 20 миллионов каждый год.
Немногим ранее появилось не менее шокирующая история анонимного источника из НАСА: оказывается, представители Конгресса всерьез опасались того, что инопланетяне окажутся демонами.
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