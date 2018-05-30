Шотландец достал фотоаппарат и случайно снял НЛО

В последнее время случаи встреч неосознанных летающих объектов происходят все чаще. Поэтому снимки шотландского фотографа не стали неожиданностью для прессы: мужчина случайно снял в небе нечто, летевшее с большой скоростью.

49-летний Дуги МакДугалл снимал панорамы родного Инвернесса и заметил странный объект лишь после того, как проявил снимки. Аномальное белое пятно не похоже ни на один существующий самолет, зато форма его весьма напоминает НЛО.

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Все это можно было бы считать ерундой и газетной уткой, если бы историей МакДугалла не заинтересовались бы в британской разведке. Мужчину вызвали на допрос, после чего конфисковали и фотоаппарат.

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Кроме того, в существовании официальной программы по поиску НЛО недавно признались и представители Пентагона . Ведомство тратило на ее поддержку по 20 миллионов каждый год.