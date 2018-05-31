Почему СССР не отправил космонавтов на Луну

Первый человек, побывавший на Луне, — американский астронавт Нил Армстронг . Но почему же Советский Союз, который первый запустил космический корабль с человеком в космос, позволил американцам первым оказаться на спутнике Земли?

Возможно, всё дело в подходе. В США к разработке лунной программы привлекли сильнейшие лаборатории. Между ими не было конкуренции, все специалисты целенаправленно работали и шли к единой цели. А вот в СССР в рамках лунной программы началось противоборство ведущих конструкторских бюро Королёва и Челомея.