Почему СССР не отправил космонавтов на Луну 

Первый человек, побывавший на Луне, — американский астронавт Нил Армстронг. Но почему же Советский Союз, который первый запустил космический корабль с человеком в космос, позволил американцам первым оказаться на спутнике Земли?
Возможно, всё дело в подходе. В США к разработке лунной программы привлекли сильнейшие лаборатории. Между ими не было конкуренции, все специалисты целенаправленно работали и шли к единой цели. А вот в СССР в рамках лунной программы началось противоборство ведущих конструкторских бюро Королёва и Челомея.
Планировалось, что ракетоноситель Н-1, который разрабатывался в КБ Королёва, доставил к Луне корабль с двумя космонавтами, один из которых после спустится на поверхность, а другой — останется в корабле. Экипаж должен был состоять из Алексея Леонова и Юрия Гагарина. Но Н-1 раз за разом терпела катастрофы на испытаниях. Проблема была в первой ступени. По какой-то причине для тестов не построили специальный стенд, все двигатели первой ступени тестировались по отдельности. В итоге причину постоянных отказов первой ступени выяснить так и не удалось. Когда стало известно, что США вот-вот запустит пилотируемый корабль к Луне, Леонов и Гагарин стали настаивать на полёте на Н-1, но получили отказ. И не зря. За полгода до старта американцев, 21 февраля 1969 года, ракетоноситель Н-1 отправился в космос без космонавтов. На 69-ой минуте ракетоноситель взорвался. Ещё один взрыв случился в июле 1969 года прямо на старте, разрушив стартовый комплекс. После этого стало понятно, что советские космонавты на Луне первыми не будут.