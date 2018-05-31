Призрак мальчика на фото привел женщину в ужас

Все чаще в Сети появляются загадочные фотографии, на которых запечатлены странные сущности. Люди, выкладывающие эти снимки, уверяют, что во время съемки никаких странностей вокруг не замечали. И, тем не менее, «гости из другого мира» порой попадают на фото.

Жительница английского города Бедлингтон Лаура Уотсон совершала обычную семейную прогулку в парке. Ее сопровождали дети: 15-летняя Шарлотта, 9-летний Байрон и 15-летний племянник Джек. Во время прогулки Лаура периодически доставала смартфон и фотографировала детей. Снимков с прогулки получилось много. Но лишь один из них привел мать семейства в ужас.

На снимке запечатлено большое раскидистое дерево, на которое залезли дочь и племянник Лауры, а младший сын Байрон стоит, прислонившись к стволу. При увеличении фото на компьютере удивленная мать обнаружила за спиной младшего сына странную фигуру, попавшую в кадр.

Из-за плеча Байрона будто выглядывает бледный мальчик с темными глазами и черными волосами. Приглядевшись, Лаура обнаружила и нечто, очень похожее на почти прозрачную руку на плече сына.

facebook.com/laurawatson1234

Женщина ужасно перепугалась, так как утверждает, что никаких посторонних детей в момент съемки рядом не было. Более того, на нескольких последующих снимках возле того же дерева, сделанных с первым фото с разницей в несколько секунд, загадочного мальчика нет.

Лаура признается, что после обнаружения странного фото ей было страшно оставаться дома одной с детьми (муж работал в ночную смену), поскольку она опасалась, не последовал ли призрак за ними из парка.

Уотсон выложила фотографию на своей странице в соцсети и после этого узнала от пользователей, что в городе есть легенда о ребенке, который когда-то давно утонул в одном из прудов парка, в котором прогуливалась Лаура с детьми. Многие утверждают, что уже слышали подобные рассказы о «встрече» с маленьким призраком.

Разумеется, нашлись и скептики, которые обвинили Лауру в использовании фотошопа. Однако женщина утверждает, что даже не знает, как пользоваться редактором. Уотсон не сердится на недоверчивых пользователей, отмечая, что до обнаружения загадочного мальчика на фото сама совершенно не верила в призраков и прочую мистику.