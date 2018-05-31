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Что будет, если засунуть палец в плотоядный цветок
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Что будет, если засунуть палец в плотоядный цветок 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
Венерина мухоловка растет в грунтах с недостатком азота, во влажной и болотистой местности. Но азот жизненно необходим растениям для синтеза белков, вот мухоловка и восполняет недостаток этого элемента насекомыми. Способна ли она укусить человека? Давайте проверим.
Поверхность пасти венериной мухоловки выстлана волосками-рецепторами. Они понимают, когда добыча попадает в ловушку и схлопывают «челюсти» растения. Одного насекомого мухоловке хватает на десять дней, после чего процесс начинается заново.
Сила давления на квадратный сантиметр челюсти венериной мухоловки оказывают такое же, как и челюсти крокодила. Вот только шипы-зубы растения очень мягкие и никакого вреда пальцу не наносят.
Кроме того, за свою сравнительно короткую жизнь венерина мухоловка съедает три-четыре насекомых. Пальца бы ей хватило лет на 50 минимум.
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