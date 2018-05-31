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Женщина залезла в канализацию ради спасения утят
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Женщина залезла в канализацию ради спасения утят 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Мемфис, штат Теннесси, спустилась в дождевую канализацию, чтобы спасти утят. Об этом сообщает WQAD.
Внимание женщины привлекла утка, озабоченно крякающая перед решеткой водостока в центре города. Рядом собрались полицейский и несколько прохожих. Причиной переполоха оказались птенцы, которые упали в дождевую канализацию и не могли выбраться.
Женщина решила помочь утятам и спустилась к ним через отодвинутую решетку. Она ловила их одного за другим и передавала ожидающим сверху людям. Когда все восемь птенцов вернулись к матери, американка вылезла на тротуар.
Инцидент произошел возле исторического отеля Peabody, который славится своими утками. Птицы живут в специальном помещении на крыше и плавают в фонтане в фойе гостиницы.
В 2017 году сообщалось, что российский актер Владимир Машков принял участие в спасении утиного семейства, оказавшегося на Ленинградском проспекте в Москве. Он помог поймать агрессивного селезня, которого вместе с уткой и девятью утятами отвезли на Химкинское водохранилище и отпустили.
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