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Из-за жары размножились блохи секс-мутанты
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Из-за жары размножились блохи секс-мутанты 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Эволюция»
Повышенная влажность и жара создали благоприятную обстановку для размножения необычных насекомых паразитов. Отныне миллионы блох активно перемещаются между домами своих потенциальных жертв, прицепляясь к шерсти животных. При этом кусают они как питомцев, так и людей.
Необычными блох делает огромный детородный орган, который минимум в два раза больше их самих. На сегодняшний день это живые существа с самым большим пенисом на земле — если судить в пропорции к телу.
Пока чудо-животные атаковали только Великобританию, но специалисты бьют тревогу: меры по ограничению их перемещения нужно предпринимать уже сейчас. Необходимо привить всех домашних питомцев от блох и тщательно почистить ковры и плинтусы, проверить постельное белье и диваны.
cosmln / Depositphotos.com
В день самка блохи в состоянии отложить до 50 яиц. Каждая особь живет до нескольких месяцев.
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