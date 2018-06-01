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Старые проклятья, которые до сих пор действуют
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Старые проклятья, которые до сих пор действуют 

Рамблер 2 часа назад
Наверняка вы слышали о проклятых вещах, приносящих владельцам неприятности. Часто люди относятся к подобным историям скептически, но иногда стоит к ним прислушаться, ведь некоторые из них не могут логично объяснить даже учёные.
1. Шкафчик с диббуком. В 2001 году на аукционе выставили ящик для вина. Текущий владелец пояснил, что в ящике живёт дух диббук. В еврейском фольклоре диббук — это душа умершего злого человека. Продавец также рассказал, что после покупки ящика лишился половины волос и бокового зрения, предыдущего владельца мучил галлюцинациями, а его мать довёл до инсульта.
2. Проклятый номер. Телефонный номер, представляющий простую комбинацию цифр, запомнить легко, но иногда такие номера становятся настоящей «чёрной меткой». Страшная история произошла с номером, который предоставлял абонентам болгарский оператор сотовой связи. Все, кто выбирал этот номер, довольно быстро умирали, причём среди абонентов были как обычные люди, так и бандиты. В итоге руководство компании заблокировало номер.
3. Улуру — огромная скала из красного песчаника в Австралии. Туристы из разных уголков планеты приезжают ради знакомства с этой 350-метровой махиной. Многие подбирают кусочки камня и увозят в качестве сувенира. Но скала мстит тем, кто забирает её части, заметно ухудшая их жизнь. Доказательством этому служат сотни посылок, в которых туристы возвращают похищенные куски песчаника, пытаясь избавиться от проклятья.
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