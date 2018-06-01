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В Британии школьникам запрещают брать с собой еду
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В Британии школьникам запрещают брать с собой еду 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Запрет на ланчбоксы ввели в одной британской школе, расположенной в графстве Оксфордшир.
Администрация школы "Ауреус" решила всерьез взяться за здоровье своих учеников. С каждым годом процент детей с ожирением неуклонно увеличивается. Немаловажную роль в этом печальном процессе играет питание. Родители не всегда успевают уделять внимание тому, что едят их дети. И часто дают им с собой фастфуд и сладкие снэки, которые содержат много "пустых" калорий, и мало питательных веществ. В результате дети все равно остаются голодными и хотят есть сильнее.
В школе "Ауреус" теперь можно есть только вегетарианские блюда, халяльное мясо, а пить простую воду. Родители не обрадовались таким переменам, они уверены, что в состоянии проследить за питанием своих детей, а введенные ограничения, как пишет The Mirror, сильно напоминают диктатуру. Некоторые родители уже планируют перевести детей в другие школы.
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