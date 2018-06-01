В Британии школьникам запрещают брать с собой еду

Запрет на ланчбоксы ввели в одной британской школе, расположенной в графстве Оксфордшир.

Администрация школы "Ауреус" решила всерьез взяться за здоровье своих учеников. С каждым годом процент детей с ожирением неуклонно увеличивается. Немаловажную роль в этом печальном процессе играет питание. Родители не всегда успевают уделять внимание тому, что едят их дети. И часто дают им с собой фастфуд и сладкие снэки, которые содержат много "пустых" калорий, и мало питательных веществ. В результате дети все равно остаются голодными и хотят есть сильнее.

В школе "Ауреус" теперь можно есть только вегетарианские блюда, халяльное мясо, а пить простую воду. Родители не обрадовались таким переменам, они уверены, что в состоянии проследить за питанием своих детей, а введенные ограничения, как пишет The Mirror, сильно напоминают диктатуру. Некоторые родители уже планируют перевести детей в другие школы.