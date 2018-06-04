Практики, которые используют спецслужбы

Агенты, защищающие важных персон и президентов, готовы действовать в любую минуту. Секретные службы применяют самые продуманные тактики, чтобы предельно чётко выполнять работу.

1. Президенты США передвигаются на модифицированном «Кадиллаке», который неофициально именуется «Зверь». Машина снабжена бронированными элементами общей массой более семи тонн, а толщина некоторых участков — 20 сантиметров. В автомобиле стоит система кондиционирования и генератор кислорода.

2. Если президент всё-таки получит ранение, то агенты тут же окажут ему квалифицированную медицинскую помощь и его довезут до госпиталя. Мало того, маршрут, по которому едет кортеж, всегда строится так, чтобы поблизости была хотя бы одна больница. Кстати, в президентской машине имеется собственный банк крови.

3. Агенты способны противостоять группе нападающих, в том числе с огнестрельным оружием. Их задача — направить линию огня от цели.

4. Сотрудники секретного отдела постоянно проводят разведку и собирают информацию, которая может говорить об угрозе, часто малозаметную и, на первый взгляд, малозначительную. Они даже консультируются с психиатрическими лечебницами, расположенными в районе, и выясняют состояние недавно отпущенных пациентов.