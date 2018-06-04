Ещё
Практики, которые используют спецслужбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Практики, которые используют спецслужбы 

Рамблер 4 часа назад
Агенты, защищающие важных персон и президентов, готовы действовать в любую минуту. Секретные службы применяют самые продуманные тактики, чтобы предельно чётко выполнять работу.
1. Президенты США передвигаются на модифицированном «Кадиллаке», который неофициально именуется «Зверь». Машина снабжена бронированными элементами общей массой более семи тонн, а толщина некоторых участков — 20 сантиметров. В автомобиле стоит система кондиционирования и генератор кислорода.
2. Если президент всё-таки получит ранение, то агенты тут же окажут ему квалифицированную медицинскую помощь и его довезут до госпиталя. Мало того, маршрут, по которому едет кортеж, всегда строится так, чтобы поблизости была хотя бы одна больница. Кстати, в президентской машине имеется собственный банк крови.
3. Агенты способны противостоять группе нападающих, в том числе с огнестрельным оружием. Их задача — направить линию огня от цели.
4. Сотрудники секретного отдела постоянно проводят разведку и собирают информацию, которая может говорить об угрозе, часто малозаметную и, на первый взгляд, малозначительную. Они даже консультируются с психиатрическими лечебницами, расположенными в районе, и выясняют состояние недавно отпущенных пациентов.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученый предсказал конец света в этом году68
Тест: насколько велик ваш словарный запас94
Неизвестные подробности дела Чикатило120
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте185
Как живут сиамские близнецы Хенсел22
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
05:14
Самые радиоактивные места на Земле
Места
10:13
Хокинг предсказал человечеству катастрофы
Безумный мир
04:43
Практики, которые используют спецслужбы
Безумный мир
04:46
Немыслимые города, найденные под водой
Места
00:47
Как живет жена самого богатого человека в мире
Люди
04:31
Странные тайны, которые наконец-то разгаданы
Безумный мир
06:58
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение