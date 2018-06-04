Хокинг предсказал человечеству катастрофы 

Всем хочется знать, что нас ждёт впереди. Именно поэтому мы так внимательно изучаем произведения фантастов, прогнозы учёных, предсказания футурологов. Один из величайших учёных современности Стивен Хокинг, недавно ушедший из жизни, тоже сделал несколько пророчеств, предупредив человечество о грозящих опасностях. О чём же говорил Хокинг?
1. Земля может превратиться в гигантскую топку с невозможной для жизни атмосферой всего лишь за несколько столетий. Виной тому будут активные выбросы в атмосферу.
2. Число людей на планете значительно выросло и продолжает расти. Это ведёт к истощению ресурсов и исчезновению многих видов животных. Если прибавить сюда изменение климата и возможный технологический апокалипсис, то не исключено, что человечеству придётся искать новую планету.
3. Искусственный интеллект может стать опасным из-за высокоразвитости и компетентности. Если планы человека и робота не совпадут, то последний с лёгкостью избавится от живого конкурента. Совершенный разум не только будет превосходить человека во всем, но и приобретёт способность к самовоспроизведению.
4. В результате локального или глобального конфликта может начаться ядерная войны. Даже сегодня объёмы оружия и степень агрессии некоторых стран не могут не вызывать страх, а в будущем, скорее всего, ситуацию ухудшится.