Хокинг предсказал человечеству катастрофы

Всем хочется знать, что нас ждёт впереди. Именно поэтому мы так внимательно изучаем произведения фантастов, прогнозы учёных, предсказания футурологов. Один из величайших учёных современности Стивен Хокинг , недавно ушедший из жизни, тоже сделал несколько пророчеств, предупредив человечество о грозящих опасностях. О чём же говорил Хокинг?

1. Земля может превратиться в гигантскую топку с невозможной для жизни атмосферой всего лишь за несколько столетий. Виной тому будут активные выбросы в атмосферу.

2. Число людей на планете значительно выросло и продолжает расти. Это ведёт к истощению ресурсов и исчезновению многих видов животных. Если прибавить сюда изменение климата и возможный технологический апокалипсис, то не исключено, что человечеству придётся искать новую планету.

3. Искусственный интеллект может стать опасным из-за высокоразвитости и компетентности. Если планы человека и робота не совпадут, то последний с лёгкостью избавится от живого конкурента. Совершенный разум не только будет превосходить человека во всем, но и приобретёт способность к самовоспроизведению.

4. В результате локального или глобального конфликта может начаться ядерная войны. Даже сегодня объёмы оружия и степень агрессии некоторых стран не могут не вызывать страх, а в будущем, скорее всего, ситуацию ухудшится.