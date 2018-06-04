Что будет, если упасть в лаву?

Американские ученые рассказали, что будет с телом человека, упавшего в лаву извергающегося вулкана. Об этом сообщает портал The Verge.

По словам Эрика Клеметти, геолога из Университет Денисона, температура раскаленных горных пород вулкана может составлять более тысячи градусов. В качестве примера он привел извержение Килауэа на Гавайях — тогда температура пород составила 1170 °С.

Погрузив руку в жидкость такой температуры, человек не умрет мгновенно, однако, получит сильные и болезненные ожоги, заметил Дэвид Дэмби, химик из центра изучения вулканов при Геологической службе США. Как объяснил ученый, воздействие такой температуры "разрушит нервные окончания и выкипятит подкожный жир".

При падении в лаву с организмом происходят другие процессы. Жар вулкана сожжет легкие и приведет к отказу остальных внутренних органов и потере сознания.

"Вода в теле, вероятно, будет кипеть, превращаясь в пар, пока лава плавит тело снаружи", — рассказал Дэмби.

При этом, как отметили ученые, из-за вязкой консистенции лавы человек не погрузится внутрь массы раскаленных горных пород.