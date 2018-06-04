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Что будет, если упасть в лаву?
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Что будет, если упасть в лаву? 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: Популярная механика
Американские ученые рассказали, что будет с телом человека, упавшего в лаву извергающегося вулкана. Об этом сообщает портал The Verge.
По словам Эрика Клеметти, геолога из Университет Денисона, температура раскаленных горных пород вулкана может составлять более тысячи градусов. В качестве примера он привел извержение Килауэа на Гавайях — тогда температура пород составила 1170 °С.
Погрузив руку в жидкость такой температуры, человек не умрет мгновенно, однако, получит сильные и болезненные ожоги, заметил Дэвид Дэмби, химик из центра изучения вулканов при Геологической службе США. Как объяснил ученый, воздействие такой температуры "разрушит нервные окончания и выкипятит подкожный жир".
При падении в лаву с организмом происходят другие процессы. Жар вулкана сожжет легкие и приведет к отказу остальных внутренних органов и потере сознания.
"Вода в теле, вероятно, будет кипеть, превращаясь в пар, пока лава плавит тело снаружи", — рассказал Дэмби.
При этом, как отметили ученые, из-за вязкой консистенции лавы человек не погрузится внутрь массы раскаленных горных пород.
"Таким образом, вы будете находиться на вершине потока лавы", — пояснила Джанин Криппнер, вулканолог из Университета Конкорд.
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