Что произойдет с человеком, упавшим в лаву

Вулкан Килауэа на Гавайях извергается уже месяц, на фотографиях и видео видно, как лава поднимается из-под Земли через трещины в асфальте и разливается по дорогам, но жертв нет — только разрушения. Но чисто теоретически: что случится с человеком, который коснется жидкого камня?

Лава, изливающаяся на Гавайях, имеет температуру более 1700°C; это в пять раз горячее, чем в средней домашней духовке. Погрузив руку в расплав такой температуры, вы не потеряете конечность сразу, но получите серьезные ожоги — “У вас сгорят нервные окончания, выкипит подкожный жир”, поясняет журналу The Verge Дэвид Дэмби, химик из центра изучения вулканов при Геологической службе США.

Пока лава сжигает тело снаружи, рассказывает Дэмби, изнутри вас уничтожает вскипающая от близкого присутствия расплавленной породы вода.

Но, в отличие от Горлума в финале фильма «Властелин колец: Возвращение короля», вы вряд ли погрузитесь в лаву, как в воду.

Для этого жидкий камень слишком вязкий. Вулканолог Джанин Криппнер добавляет, что вместо того, чтобы погружаться в лаву, вы, скорее всего, будете сидеть или лежать на ее поверхности. К тому же лава медленно течет (от нее в большинстве случаев можно просто уйти, не переходя на рысь) и быстро остывает, и на ней формируется твердая корка, по которой даже можно бежать, что и проделал этот парень во время извержения Этны. Не пытайтесь повторить самостоятельно!

В общем, лава — это опасно и страшно, но не слишком. Во время извержения встречаются вещи более опасные — например, грязевые вулканические потоки, лахары. Они обычно имеют консистенцию жидкого цемента и набирают большую скорость, чем лава — до 200 км/ч. Они несут куски камня, горячего и холодного, воды и пемзы, и иногда накрывают целые города, убивая жителей — как это произошло в 1985 году в Колумбии во время извержения вулкана Невадо-дель-Руис.

Еще очень опасны пирокластические потоки — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней.

Убежать от них невозможно, скорость распространения достигает иногда 700 км/ч, а температура — 700°C. Именно пирокластический поток погубил в 79 году население Помпей и Геркуланума.

Геологическая служба США также не рекомендует жарить над потоками лавы маршмеллоу — даже на очень длинных палочках (полагаем, что ответ геологов, данный любопытному пользователю Twitter, применим и к аналогичному вопросу о шашлыках). Вот что говорят представители ведомства: “Эээ… Нет, это небезопасно (Пожалуйста, не делайте так!) Если из разлома поступают SO2 и H2S, вкус будет НЕ ОЧЕНЬ. А если добавятся пары серной кислоты, вы получите очень зрелищную реакцию с сахаром”.