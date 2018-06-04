Астрономы нашли галактики без звезд

Принято считать, что в космосе неисчислимое количество звезд. Однако, на днях астрономы сделали поражающее воображение открытие: галактики, где звезд нет вовсе. Эти загадочные темные образования расположены на колоссальном расстоянии в 11 миллиардов световых лет. Разглядеть их удалось только благодаря свету одного из самых ярких квазаров космоса, HE0109-3518. Он освещает примерно 10 миллионов световых лет вокруг себя — представьте, что в небе висит невероятно мощная лампа, светящая с силой 100 триллионов наших Солнц.

Из-за огромного расстояния мы видим эти галактики такими, какими они были 11 миллиардов лет назад. Возможно, они прольют свет на процессы эволюции обычных звёздных галактик — Себастьяно Канталупо, руководитель исследовательской группы

Пока ученым удалось определить лишь несколько свойств темных галактик. Известна масса газа — она в миллиарды раз больше массы Солнца.