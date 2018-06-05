Тайны, которые уже раскрыты, а вы не знали

Даже в 21 веке тайны окружают нас повсюду. Это и загадки истории, и необъяснимые природные явления, и секреты НЛО. Однако часть этих странностей учёные уже смогли понять.

1. Несколько лет назад в пустыне Атакама в Чили обнаружили гигантское кладбище китов. Учёные были озадачены вопросом, почему так много китов решили скончаться именно здесь. Однако позже специалисты доказали, что киты умерли в разное время примерно 20 000 лет назад, а море постепенно вымыло их останки на берег.

2. Цивилизация наска, жившая на территории нынешнего Перу и исчезнувшая примерно в 500 н.э., уже не первое десятилетие будоражит умы археологов и историков. Наска создали исполинские геоглифы, назначение которых до сих пор не прояснено. Исследователи склоняются к тому, что эти линии использовались в ритуалах. В последнее время специалисты пришли к выводу, что наска сами спровоцировали свою гибель: они активно вырубали деревья, из-за чего менялся климат. Засухи и постоянные Эль-Ниньо, а потом и потоп привели к исчезновению цивилизации.

3. В мае 1937 года мир потрясла трагедия: после очередного трансатлантического рейса во время посадки в Нью-Джерси взорвался дирижабль «Гинденбург». Погибло 35 человек из 100 находившихся на борту. Десятилетиями специалисты спорили, почему загорелся дирижабль. Лишь несколько лет назад причина была обнаружена: из-за статического разряда во время грозы возникла искра, спровоцировавшая возгорание дирижабля, заполненного горючим водородом.