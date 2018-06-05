Получено доказательство существования планеты Х

Ученые подозревали, что на самой границе нашей системы может таиться еще одна планета. Звучит фантастично, но судя по всему, таинственная планета Х реально существует.

Впервые о существовании новой планеты заговорили только в 2016 году. Астрономы не могли понять принципов поведения астероидов и комет, попадающих в Солнечную систему: все говорило о том, что они изменяют свою траекторию благодаря наличию какого-то неизвестного науке объекта.

Группа астрономов НАСА руководствовалась данными наблюдений эксперимента Dark Energy Survey, чтобы обнаружить новый транснептуновый объект. Планетоид 2015 BP519 имеет странные характеристики, на которые не могли бы повлиять известные нам планеты — значит, еще одна планета просто обязана существовать.

Кроме того, влияние ее настолько велико, что скорее всего масса таинственной планеты огромна и в несколько раз превышает земную. Один год на планете Х равен примерно 15 000 земных лет!

Но пока даже сам поиск планеты остается очень и очень сложной задачей. Обнаружить ее при помощи телескопов невозможно, мешает Солнце. Астрономам нужно понять точно, куда нужно смотреть, а для этого им предстоит обнаружить еще несколько трансурановых объектов и рассчитать их траекторию.