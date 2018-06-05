Ещё
Получено доказательство существования планеты Х
Далее:
Читайте также:
Ещё

Получено доказательство существования планеты Х 

Don't Panic 5 июня 2018
Фото: Don't Panic
Ученые подозревали, что на самой границе нашей системы может таиться еще одна планета. Звучит фантастично, но судя по всему, таинственная планета Х реально существует.
Впервые о существовании новой планеты заговорили только в 2016 году. Астрономы не могли понять принципов поведения астероидов и комет, попадающих в Солнечную систему: все говорило о том, что они изменяют свою траекторию благодаря наличию какого-то неизвестного науке объекта.
Группа астрономов НАСА руководствовалась данными наблюдений эксперимента Dark Energy Survey, чтобы обнаружить новый транснептуновый объект. Планетоид 2015 BP519 имеет странные характеристики, на которые не могли бы повлиять известные нам планеты — значит, еще одна планета просто обязана существовать.
Кроме того, влияние ее настолько велико, что скорее всего масса таинственной планеты огромна и в несколько раз превышает земную. Один год на планете Х равен примерно 15 000 земных лет!
Но пока даже сам поиск планеты остается очень и очень сложной задачей. Обнаружить ее при помощи телескопов невозможно, мешает Солнце. Астрономам нужно понять точно, куда нужно смотреть, а для этого им предстоит обнаружить еще несколько трансурановых объектов и рассчитать их траекторию.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР23
Кореянка съела сырого кальмара и «оплодотворилась»8
Из-за чего на Руси мужиков заставляли жениться2
Без удовольствия: каким был секс в Средневековье44
Неизвестные подробности дела Чикатило140
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
10:25
Интригующие секреты Диснейленда
Места
09:05
Совершенно секретные проекты СССР
Истории
10:09
Приоткрыты тайны загадочной Зоны 51
Места
10:19
Русские экспедиции, пропавшие бесследно
Истории
10:06
Марсу угрожает страшная катастрофа
Безумный мир
11:32
Секретные проекты Третьего рейха: правда и вымысел
Истории
10:01
Люди, которые превратились в нереальных злодеев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение