Кому помог сверхсекретный проект СССР

Вы слышали когда-нибудь о проекте «Меркурий-18»? Это секретная разработка советских учёных, вид тектонического оружия. Тектонические бомбы должны вызывать землетрясения, цунами, извержения вулканов в заданных районах путём воздействия на тектонические процессы. Считается, что создание подобного вида оружия невозможно, оно запрещено, и вряд ли хоть какая-то страна признается, что ведёт исследования в этой области, хотя известно, что в ряде государств в секретных лаборатория идут активные разработки оружия массового поражения.

Ещё в конце Второй мировой войны в СССР возникла идея забросать Фудзияму авиабомбами, чтобы инициировать землетрясения, которое полностью разрушило бы Японию. Идея воплощена не была, одна начались работы по исследованию тектонических процессов, и довольно скоро учёные поняли, как отличить естественные землетрясения от наведённых. Эти результаты стали основой для сегодняшних разработок. Так, в семидесятые годы в США изучалась возможность проведения подземных взрывов, которые инициировали бы землетрясения. Есть предположения, что некоторые землетрясения в 20 веке были вызваны искусственно, и яркий пример — 8-балльное землетрясение в сейсмически спокойном Лос-Анджелесе, которое было вызвано испытаниями на полигоне в 150 километрах от города.