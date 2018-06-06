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Вы ошибаетесь, если думаете, что это создала природа
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Вы ошибаетесь, если думаете, что это создала природа 

Рамблер 28 минут назад
Уникальные водопады, великолепные острова, пугающие ущелья — все эти творения природы не перестают восхищать нас. Но есть вещи и явления, которые в реальности созданы человеком, хотя большинство людей уверены, что это планета сделала это без нашего участия.
1. Землетрясения. Разумеется, обычно землетрясения происходят из-за природных явлений, но иногда они являются прямым следствием деятельности человека. Так, бурение глубоких скважин и извлечение полезных ископаемых нарушают структуру литосферы, а это может инициировать подземные толчки.
2. Редис. Та редиска, которую мы привыкли видеть, — гибрид, который появился благодаря человеку. Изначально редис был корнем сорняка и имел чёрный цвет.
3. Капуста. Привычные нам кочаны тоже имеют искусственное происхождение. Прежде капуста была лишь видом дикой горчицы и была мелкой, но благодаря селекции она стала именно такой, какой мы её знаем.
4. Разноцветное озеро в Йеллоустонском парке, которое носит название «Озеро Утренней славы» и является геотермальным источником. Ещё полвека назад вода в водоёме была сине-фиолетового цвета. Приезжавшие в парк туристы бросали в озеро монеты, камни и даже мусор, в результате сам источник закупорился, а в воде стали размножаться бактерии, окрашивающие её в разные цвета.
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