Кореянка съела сырого кальмара и «оплодотворилась»

Жительница Южной Кореи съела сырого кальмара и оказалась «оплодотворена» его сперматозоидами. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Journal of Parasitology.

63-летняя женщина обратилась к врачу из-за жжения во рту. Он обнаружил на ее языке и деснах «12 маленьких, белых, веретенообразных» тел. Находка оказалась сперматофорами кальмаров — капсулами, содержащими сперматозоиды. Позднее выяснилось, что они принадлежали тихоокеанскому кальмару.

«Как только кусок попал в рот, она почувствовала, будто множество "жуков" принялись кусать ее слизистую. Она испытала острую боль и выплюнула еду, не проглатывая ее. Несмотря на это, ощущение, будто во рту кто-то копошится, не прошло», — говорится в исследовании.

Специалисты отметили, что не могут определить, каким образом жизнеспособные сперматофоры попали в рот пострадавшей.

По информации издания Pathology International, похожий случай произошел в Японии: женщина съела половые органы сырого кальмара и также почувствовала жжение во рту.