Парень, спрятавший паука во рту, взорвал Сеть

Пользователь Instagram, спрятавший паука у себя во рту, вызвал отвращение у подписчиков группы Brown Cardigan, публикующей смешные фото и видео.

Молодой человек снимал себя в упор, затем медленно открыл рот и выпустил оттуда паука-охотника. «Ты серьезно, чувак, что за хрень?» — ужасаются подписчики профиля под видео. «Черт возьми, это за дичь!» — удивляются другие.

Публикация от browncardigan (@browncardigan) 4 Июн 2018 в 4:59 PDT

Подписчики Brown Cardigan начали отмечать под видео своих знакомых, чтобы и они оценили умение героя видео, однако не все из них остались довольны. «Это чертовски отвратительно, почему ты помечаешь меня в этом?» — изумляется пользователь с ником livbunter.

Некоторые признались, что видео произвело на них настолько неизгладимое впечатление, что ночью их будут мучить кошмары.