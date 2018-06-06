Ещё
Парень, спрятавший паука во рту, взорвал Сеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парень, спрятавший паука во рту, взорвал Сеть 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Instagram, спрятавший паука у себя во рту, вызвал отвращение у подписчиков группы Brown Cardigan, публикующей смешные фото и видео.
Молодой человек снимал себя в упор, затем медленно открыл рот и выпустил оттуда паука-охотника. «Ты серьезно, чувак, что за хрень?» — ужасаются подписчики профиля под видео. «Черт возьми, это за дичь!» — удивляются другие.
Подписчики Brown Cardigan начали отмечать под видео своих знакомых, чтобы и они оценили умение героя видео, однако не все из них остались довольны. «Это чертовски отвратительно, почему ты помечаешь меня в этом?» — изумляется пользователь с ником livbunter.
Некоторые признались, что видео произвело на них настолько неизгладимое впечатление, что ночью их будут мучить кошмары.
Последние новости
Раскрыты планы по приему Украины в НАТО Ефремов: Крымский мост надо отдать Украине Раскрыты причины роста цен на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР21
5 русских привычек, которые шокировали немцев211
Тест: насколько велик ваш словарный запас104
Загадочная «мумия» с оружием найдена на Марсе22
Без удовольствия: каким был секс в Средневековье36
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
11:32
Секретные проекты Третьего рейха: правда и вымысел
Истории
10:01
Люди, которые превратились в нереальных злодеев
Люди
06:03
Техногенные катастрофы, убившие тысячи людей
Истории
04:36
Вы ошибаетесь, если думаете, что это создала природа
Безумный мир
13:08
Кому помог сверхсекретный проект СССР
Истории
04:48
Стратегический пень и другие шпионские штучки
Безумный мир
04:43
Самые дорогие ошибки в истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение