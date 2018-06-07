«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки

Видеоняня — весьма полезное устройство. Благодаря нехитрому приспособлению родители всегда могут быть спокойны за своих детей: и днем, и ночью. Но иногда картинка на ней может очень сильно испугать.

Согласитесь, вряд ли ваша реакция была бы спокойной, если бы прибор вдруг показал вам странный силуэт возле вашего ребенка.

Семейная пара из Европы (город и страна не уточняются) выложила в Сеть загадочное видео, полученное как раз с помощью видеоняни. Авторы ролика утверждают, что устройство запечатлело самого настоящего призрака.

В один из вечеров родители наблюдали за своей маленькой дочкой, которая ворочается в кровати и никак не может заснуть. Ничего странного сначала семейная пара не заметила. Но, присмотревшись, мама вдруг заметила, что возле кроватки малышки «проявилось» бледное лицо. Напуганные родители побежали в комнату дочери, но, разумеется, никого, кроме ребенка, там не обнаружили. Между тем, на кадрах загадочная «сущность» есть.

Напуганные родители девочки убеждены, что в доме поселился какой-то дух, который тревожит ребенка.

Правда, не все пользователи Сети, куда встревоженные родители выложили кадры, снятые видеоняней, разделяют страхи родителей. Многие сочли загадочное «лицо» всего лишь игрой света или результатом плохого качества съемки. Другие же вовсе уверены, что «призрак» — это всего лишь игрушка, которую родители просто не заметили.