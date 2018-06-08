Американца укусила отрубленная змеиная голова

Мужчина занимался бытовой работой на заднем дворе своего дома, когда вдруг заметил неподалёку змею длиной около 1,2 метра. Недолго думая, он подошёл к ней и отрубил голову лопатой, которая была у него в руке. Но это было большой ошибкой: когда он наклонился, чтобы взять мёртвую, по его мнению, змею и выбросить её в мусорный бак, змеиная голова вцепилась в его руку. От неожиданности он закричал о помощи.

На шум из дома прибежала жена, которая помогла мужчине добраться до автомобиля, погрузила его на заднее сиденье, сама села за руль и помчалась в ближайший госпиталь. Правда, по пути змеиной жертве стремительно становилось всё хуже и хуже, а потом у мужчины и вовсе начались судороги. Тогда женщина остановилась и позвонила в скорую помощь, после чего за несчастным прилетел медицинский вертолёт.

Врач-травматолог Майкл Халперт отметил, что укус гремучей змеи вполне мог оказаться для мужчины смертельным, если бы он вовремя не поступил в больницу и не получил 26 доз противоядия. Теперь он оценивает состояние жертвы как стабильное, однако добавляет, что работа почек больного из-за сильнейшего отравления до сих пор оставляет желать лучшего. Тем временем, врач-токсиколог Лесли Бойер напоминает, что это является классической ошибкой.

По её словам, проблема заключается в том, что люди просто не знают отличий в функционировании организмов млекопитающих и рептилий. Даже отрубленная голова змеи с ядовитыми железами, равно как и остальное её тело, может самостоятельно передвигаться в течение порядка 12 часов и, более того, нападать на врагов и кусать их! Что и произошло с незадачливым техасцем. Биологи советуют не калечить змей, а немедленно вызвать специалистов.