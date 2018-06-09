Когда люди якобы были на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США запланировало полёт на Марс в тридцатых годах 21 века. Но сторонники теории заговоров уверены, что человек уже давно побывал на Красной планете.

1. В 2014 году на американскую радиостанцию позвонила женщина и сообщила, что в 1979 году на Марсе были люди. Мало того, она объявила себя свидетельницей путешествия. Тогда она работала в НАСА и следила за телеметрическими данными с космических аппаратов. В какой-то момент она увидела двух идущих по поверхности Марса людей. Они были в скафандрах и направлялись к марсоходу «Викинг».

2. Американский инжерен Гилберт Левин написал книгу, где доказывал, что в 1976 году на Марсе была жизнь. Он утверждает, что в образцах марсианского грунта, который доставил «Викинг» были найдены образцы органической жизни.

3. В 2013 году два авторитетных учёных, геохимик и специалист по синтетической биологии Стивен Беннер и ведущий исследователь Кристофер Аткок, одобрили теорию, говорящую, что жизнь не зародилась на Земле, а была принесена сюда извне. И главный претендент — Марс, откуда якобы на астероиде прибыли молекулярные формы жизни.